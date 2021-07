Battiti live, Irama ed Elisabetta Gregoraci: piovono commenti sugli sguardi del cantante (Di giovedì 15 luglio 2021) Irama è stato uno degli ospiti più attesi della prima puntata di Battiti live ed è finito è al centro dell’attenzione per il suo ritorno sul palco pugliese dopo Sanremo 2021. Il cantante ha scatenato tra le reazioni più disparate del web con delle occhiate sospette di interesse riservate ad Elisabetta Gregoraci. Per l’evento estivo la conduttrice ha indossato un abito fucsia con tanto di scollatura sul lato A che ha diviso gli utenti della rete. Tra questi molti fanno ora notare che l’ex protagonista di Amici 17 sia rimasto folgorato alla visione delle curve mostrate dalla conduttrice, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 luglio 2021)è stato uno degli ospiti più attesi della prima puntata died è finito è al centro dell’attenzione per il suo ritorno sul palco pugliese dopo Sanremo 2021. Ilha scatenato tra le reazioni più disparate del web con delle occhiate sospette di interesse riservate ad. Per l’evento estivo la conduttrice ha indossato un abito fucsia con tanto di scollatura sul lato A che ha diviso gli utenti della rete. Tra questi molti fanno ora notare che l’ex protagonista di Amici 17 sia rimasto folgorato alla visione delle curve mostrate dalla conduttrice, ...

MediasetPlay : Tantissimi ospiti e tante emozioni! Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vi aspettano da martedì 13 luglio su… - infoitcultura : Cornetto Battiti Live 2021 dove vedere le puntate in tv su Italia 1 e streaming - Aaurora_conte : Ma solo io noto un’enorme somiglianza fra Federico Rossi e Giacomo Czerny a Battiti live #battitilive #fedricorossi #giacomoczerny - MichelaSardo2 : RT @Mylla_meow: Vorrei dire : Europei , Temptation Island, Battiti live . Non so più cosa vuol dire dormire . DAVVERO NOTTI MAGICHE . Mi se… - mazzotti_lucia : @com_sara7 Poi è vero che si spende più per la musica che per la danza, ma se venissero organizzati eventi come bat… -