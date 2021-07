Agente di Insigne a Castel Volturno | ma niente incontro con la società

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’di Lorenzoieri è stato al Komani Center di. Una visita che si attendeva da tempo, anche perché c’è da discutere il rinnovo del capitano azzurro, ma secondo quanto riferisce Corriere dello Sport non c’è stato alcun. Pisacane non haAurelio De Laurentiis ed a quanto pare nemmeno Cristiano Giuntoli. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Forse in contropiede sono stati presi un po’ tutti ieri, dicevamo, quando al centro sportivo diè arrivato Pisacane: una presenza notata immediatamente, ...

Advertising

serieAnews_com : ?? #Insigne, l'agente va a Castel Volturno ma ad attenderlo non trova né #DeLaurentiis né #Giuntoli. L'ipotesi: fors… - _SiGonfiaLaRete : Rinnovo #Insigne, ieri l’agente era a #CastelVolturno ma #ADL era assente. Soluzione lontana. #Koulibaly, vuole chi… - cn1926it : Rinnovo #Insigne, ieri l’agente a Castel Volturno: ma #DeLaurentiis era assente - CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : CdS - Insigne, dribbling sul rinnovo: l'agente era a Castel Volturno ma ADL e Giuntoli non c'erano -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Insigne

Se svendi uno come Daniele - precisa Torchia ,di Daniele Rugani - non sai poi se per la ... NAPOLI TRA SPALLETTI E" "Sono incuriosito da Spalletti e da quello che può riservare il ...Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport ha riportato alcuni indiscrezioni sul mercato del Napoli ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro: 'Lorenzoal Barcellona? Il ...L'agente di Lorenzo Insigne nella giornata di ieri si è recato al centro tecnico di Castel Volturno. Il futuro Lorenzo Insigne tiene in ansia i tifosi del Napoli. Ieri il suo agente, Vincenzo Pisacane ...Il collega Marchetti su TMW: E’ la serata dei portieri, questa. In serie A mancavano da sistemare le porte del Genoa e dell’Udinese. E ormai la gerarchia sembra essere determinata.