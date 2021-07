Advertising

fisco24_info : Svolta Ue:?stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035: La proposta della Commissione prevede l’abbattime… - Adriano99404537 : Svolta anti precariato nella logistica: stop alle coop, facchini assunti - Dome689 : RT @Open_gol: A volere la svolta nel vocabolario è la Professional Audio Manufacturers Alliance che ha già distribuito un questionario sull… - Open_gol : A volere la svolta nel vocabolario è la Professional Audio Manufacturers Alliance che ha già distribuito un questio… - ADM_assdemxmi : Svolta anti precariato nella logistica: stop alle coop, facchini assunti -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta stop

Il Sole 24 ORE

La proposta della Commissione prevede l'abbattimento del 100% delle emissioni delle auto in vendita a partire dal 2035alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. E' una delle proposte contenute nel pacchetto clima presentato oggi della Commissione europea. La proposta prevede infatti l'abbattimento del 100% ...Uno dei principali sostenitori delloalle grandi navi è l'imprenditore e sindaco di Venezia, ... La, ora, sembra essere arrivata con la decisione del governo. Ma se da un lato può garantire ...La proposta della Commissione prevede l’abbattimento del 100% delle emissioni delle auto in vendita a partire dal 2035 ...Momento storico per la laguna veneta, con un disegno di legge approvato nella sera di martedì 13 luglio le grandi navi non potranno più attraversare lo specchio d’acqua davanti a San Marco e il canale ...