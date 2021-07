Sostegni bis, dopo fiducia Governo via libera della Camera al provvedimento (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – dopo che il Governo questa mattina ha incassato la fiducia sul provvedimento (con 444 voti a favore e 51 contrari), l’aula della Camera ha approvato il Decreto Sostegni bis con 363 voti a favore, 9 contrari e 38 astenuti (tutti del gruppo di Fratelli d’Italia). Il decreto, che era in prima lettura a Montecitorio, passa ora all’esame del Senato che deve convertirlo in legge entro il 24 luglio. Tra le modifiche entrate nel testo del dl Sostegni bis durante i lavori della commissione Bilancio della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) –che ilquesta mattina ha incassato lasul(con 444 voti a favore e 51 contrari), l’aulaha approvato il Decretobis con 363 voti a favore, 9 contrari e 38 astenuti (tutti del gruppo di Fratelli d’Italia). Il decreto, che era in prima lettura a Montecitorio, passa ora all’esame del Senato che deve convertirlo in legge entro il 24 luglio. Tra le modifiche entrate nel testo del dlbis durante i lavoricommissione Bilancio...

