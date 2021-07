Bloodborne | diversi port di esclusive PS4 in arrivo su PC | ma non il titolo di FromSoftware | per un insider – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Lance McDonald ha affermato che sono insu PCdiPS4, ma tra queste non ci sarebbe il richiestissimo.. L’Lance McDonald, molto noto per le voci raccolte sul mondo PlayStation rivelatesi accurate, ha voluto smontare le indiscrezioni che parlando dell’su PC deldi, affermando che ildinon è tra lePS4 in procinto di fare il salto tra quelle di cui ha conoscenza. ...

Advertising

misteruplay2016 : PlayStation altre esclusive in arrivo su PC: ‘so di diversi porting ma niente Bloodborne’ -

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne diversi

Everyeye Videogiochi

In attesa dell'uscita del gioco da tavolo,: il gioco di carte è disponibile per l'... I tre Cattivi presenti in questa espansione hanno ognuno dei modiper raggiungere la vittoria. ...... un pelino più veloce rispetto a quello di un Dark Souls o di un. Miyazaki, però, ha rivelato un dettaglio alquanto importante: sarà possibile affrontare i nemici conapprocci. ...L'insider Lance McDonald ha affermato che sono in arrivo su PC diversi port di esclusive PS4, ma tra queste non ci sarebbe il richiestissimo Bloodborne.. L'insider Lance McDonald, molto noto per le ...Il dataminer Lance McDonald ha affermato di essere a conoscenza di numerose esclusive PlayStation in arrivo su personal computer.