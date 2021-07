A Whirlpool non basta la cassa integrazione: licenzia i dipendenti di Napoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dopo lunga riflessione abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo”. E’ quanto avrebbe detto Luigi La Morgia a nome della Whirlpool, a quanto si apprende da fonti sindacali, al tavolo in videoconferenza al Mise presieduto dalla viceministra Alessandra Todde, escludendo così il ricorso alla cassa integrazione messa a disposizione del governo per evitare i licenziamenti. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dopo lunga riflessione abbiamo deciso di avviare la procedura dimento collettivo”. E’ quanto avrebbe detto Luigi La Morgia a nome della, a quanto si apprende da fonti sindacali, al tavolo in videoconferenza al Mise presieduto dalla viceministra Alessandra Todde, escludendo così il ricorso allamessa a disposizione del governo per evitare imenti.

