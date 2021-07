Quadraro | strade bloccate con i rifiuti per protesta I cittadini | ‘Non siamo una discarica’

(Di martedì 13 luglio 2021) “Ilnon è una discarica”, “Se Ama non pulisce ildisobbedisce”. Tra gli applausi degli automobilisti, con questi striscioni, circa 50 persone hanno attraversato poco fa la via Tuscolana all’altezza di via dei Quintili, a Roma, perre contro i cumuli diche da giorni stazionano attorno a cassonetti causando miasmi e problemi alla cittadinanza. Il flashmob di, che ha bloccato il traffico per alcuni istanti, è stato organizzato dal ‘Comitato spontaneovecchio’ al termine di una serie di incontri tra le varie associazioni del territorio. I ...

Cresce il malumore per la grave situazione dei rifiuti che continuano ad accumularsi nelle, trasformate in mini discariche. Martedì gli abitanti del, circa 200 persone, sono scesi in strada al grido "Il nostro quartiere non è una discarica", bloccando il traffico su via ...Ma nel frattempo la vita va avanti e prendeinaspettate, e i quattro amici di sempre ... IL MOSTRO DELMartedì 13 e mercoledì 14 luglio alle 22.55 in prima visione su Crime + ...Alla mobilitazione spontanea hanno partecipato circa 200 cittadini, esasperati dall’accumulo di immondizia fuori dai cassonetti: «Siamo stanchi del rimpallo tra Comune e Regione, da un mese la spazzat ...I residenti anche sui social si erano sfogati tanto che, più di qualcuno, ha pensato di creare un fronte comune per presentare un esposto a Comune e Regione ...