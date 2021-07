Olimpiadi | Federer non sarà a Tokyo 2020

Advertising

sportface2016 : +++Roger #Federer rinuncia alle #Olimpiadi di #Tokyo2020+++ #Tennis - SkySport : Olimpiadi Tokyo 2020, Federer rinuncia ai Giochi per un problema a un ginocchio. Le news #SkySport #Tokyo2020… - argo979 : Roger #Federer si aggiunge alla lista degli assenti alle Olimpiadi di #Tokyo2020. #Djokovic ha la strada spianata… - SPalermo91 : RT @sportface2016: +++Roger #Federer rinuncia alle #Olimpiadi di #Tokyo2020+++ #Tennis - Italia_Notizie : Tokyo 2020, Federer non parteciperà alle Olimpiadi: “Battuta d’arresto al ginocchio. Ho già iniziato la riabilitazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Federer

Rogerdà forfait e non sarà presente alledi Tokyo . Altro duro colpo al tennis internazionale che perde un altro protagonista indiscusso per i Giochi Olimpici di Tokyo. Il campione ...Rogernon rappresenterà la Svizzera nel tennis ai Giochi di Tokyo 2020 . Il campione elvetico ha annunciato il suo forfait allenipponiche per via di un problema al ginocchio : "Durante la ...Roger Federer dice no alle Olimpiadi. O meglio, il ginocchio dello svizzero dice no, un'altra volta. Il numero 9 al mondo del ranking atp, già oro olimpico a Pechino 2008, ..."Auguro a tutto il team svizzero la miglior fortuna e tiferò tantissimo da lontano", Roger Federer esprime cosi sui social tutto il suo scontento e delusione.