Temptation Island | il falò di confronto immediato tra Claudia e Ste

(Di lunedì 12 luglio 2021)e Ste vivono un momento cruciale, arriva subito ilditra i due. Nella nuova puntata di, la coppia Ste esi trova nuovamente a vivere un momento cruciale e i dubbi cercano certezze. Tra meno di un anno ci sarà il loro matrimonio, prima di entrare, Ste non aveva alcun dubbio, oggi invece si è accorto che questo rapporto ha dei problemi. Ste guarda le prime immagini diall’interno del pinnettu, al termine esce fuori insieme agli altri fidanzati, assolto dai dubbi. Durante una serata si lascia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Il web chiede a gran voce alla 21enne di mettere fine alla sua relazione con il 34enne, dopo aver ascoltato alcune affermazioni ...Problemi per Claudia e Ste nel corso della terza puntata di2021 . Nella scorsa puntata, la ragazza si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto importanti sul rapporto con lui e pesanti dubbi sul matrimonio che dovrebbe celebrarsi il 7 ...Floriana e Federico Temptation Island, lei in lacrime: "Lo lascio". Cos'è successo Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie Temptation Island 2021, ..."Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi, si sta facendo la storia d'amore con un'altra?". Durante il suo secondo falò a "Temptation Island", Flori ...