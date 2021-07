Viaggi | tifo e feste | la Delta ora corre Ipotesi mascherine anche all' aperto

(Di domenica 11 luglio 2021) Boom di contagi in Europa, specie tra i giovani. Il ministero alle Regioni: "Contenere la variante ere coi vaccini". Rezza: "Sì al ritorno delle protezioni". Ciciliano (Cts): "Situazione cambiata"

A preoccupare ora sono anche i. 'L'aumento su base settimanale dei casi è evidente. I dati riferiti a venerdì, 1.390, rispetto a quelli di una settimana fa, cioè 790, indicano che c'è ...... quando ad esempio a febbraio 2020 il covid ancora non faceva paura ma io bloccai idi ... Io oggi sono qui a fare ilper l'Italia, quindi faccio ilper tutti voi ". E da domani le ...Boom di contagi in Europa, specie tra i giovani. Il ministero alle Regioni: "Contenere la variante e correre coi vaccini". Rezza: "Sì al ritorno delle protezioni". Ciciliano (Cts): "Situazione cambiat ...Stasera gli azzurri contro l’Inghilterra per il titolo a Euro2020: una sfida di pallone, ma anche una questione di identità e di storia ...