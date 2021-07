Smorfie | esultanze e Tutte le facce di Matteo e Nole al Center Court

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Smorfie esultanze

Sport Fanpage

Al Center Court di Wimbledon, Matteo Berrettini è il primo italiano della storia a disputare la finale. L'azzurro in campo contro il campione serbo Novak Djokovic, alla ricerca del suo 20esimo SlamAl gol di Ibanez non si è scomposto nemmeno un po'. Zero, zero. Le polemiche dei giorni scorsi l'hanno evidentemente scosso notevolmente: questo successo è anche la rivincita di Paulo Fonseca. 'Una vittoria importante, abbiamo tanti ...??? ALL the emotions in just 1 minute! #EURO2020 pic.twitter.com/UYDYDUyi5l — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021 Visualizza questo post su Instagram ...Luca Loutenbach, 28 anni del Canton Giura, è il tifoso della Svizzera le cui immagini sono diventate virali e descrivono meglio di tante parole le ...