Fabrizio Bosso Quartet | giovedì 15 luglio torna il jazz al Lazzaretto

(Di domenica 11 luglio 2021) Èl’ospite del concerto organizzato da Bergamo, con Fondazione Teatro Donizetti, nell’ambito dell’iniziativa del Comune di Bergamo «Estate 2021»: il trombettista torinese si esibirà15(ore 21.30, apertura cancelli e biglietteria in loco ore 19) alla guida del suo abitualeto con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

L'Eco di Bergamo

... nomi come: Maria Schneider, Bob Brookmeyer, Kenny Wheeler, John Taylor, Bob Mintzer, Leszek Kulakowski, Mats Holmquist, Ayn Inserto, Ryan Truesdell, Scott Robinson, Marco Tamburini,, ......//oooh.events/evento/mark - lettieri - group - empoli - jazz - festival - 18 - luglio - biglietti/ Domenica 25 Luglio ore 21,30quartet : WE4 Giardino del Torrione di S. Brigida - Via ...Pescara. Lunedì 12 luglio il Pescara Jazz chiude il sipario al Porto Turistico, con l’ultimo dei cinque concerti in riva all’Adriatico, prima di spostarsi dal 15 luglio al Teatro d’Annunzio. Protagoni ...È Fabrizio Bosso l’ospite del concerto organizzato da Bergamo Jazz, con Fondazione Teatro Donizetti, nell’ambito dell’iniziativa del Comune di Bergamo “Lazzaretto Estate 2021”: il trombettista ...