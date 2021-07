Caldo record in Spagna: in Andalucia quasi 50 gradi, 41 a Madrid (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo giorno di temperature record in Spagna: l’Agenzia meteorologica nazionale ha avvisato la popolazione che anche oggi il calore eccezionale colpirà una parte cospicua del Paese, con temperature... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo giorno di temperaturein: l’Agenzia meteorologica nazionale ha avvisato la popolazione che anche oggi il calore eccezionale colpirà una parte cospicua del Paese, con temperature...

Ultime Notizie dalla rete : Caldo record Caldo record in Spagna: in Andalucia quasi 50 gradi, 41 a Madrid Temperature record previste anche a Toledo e a Madrid, dove nelle ore centrali ci si aspettano 41 gradi. Le previsioni dicono che domani continuerà ad essere molto caldo nelle regioni sud - orientali,...

Tornano caldo record e afa, poi nubifragi e calo termico tornato, ma sembra già avere i giorni contati il caldo oltre media che ha caratterizzato la prima parte dell'estate. Da martedì si apre una fase turbolenta, caratterizzata da instabilità, possibili raffiche di vento e nubifragi e massime intorno ai ...

Caldo record in Spagna: fino a 47 gradi in Andalusia e 41 a Madrid La Stampa Caldo record in Marocco, temperature fino a 50 gradi Imperversa il Chergui, il vento che arriva dal Sahara. È allerta arancione, per una giornata bollente in tutto il Paese.

Caldo record in Spagna: in Andalucia quasi 50 gradi, 41 a Madrid Si stimano per oggi picchi sui termometri fra i 41 e i 44 gradi, ma anche fino a 47 nella valle del Guadalquivir e nelle zone del centro del Paese ...

