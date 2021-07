Sona, il Comune da spazio ai cittadini: ecco le Consulte di frazione (Di sabato 10 luglio 2021) ...//www.Comune.Sona.vr.it , accedendo alla sezione "Consulte di frazione" dall'indice "Il Comune" ... (Visited 1 times, 10 visits today) Note sull'autore Consuelo Nespolo Leggi su veronaoggi (Di sabato 10 luglio 2021) ...//www..vr.it , accedendo alla sezione "di" dall'indice "Il" ... (Visited 1 times, 10 visits today) Note sull'autore Consuelo Nespolo

Advertising

Cippo1987 : @FBrasi @fabio_sona @spinozait @Milingopapa Non è vero. Non tutti i membri di un associazione sono moralmente consc… - PantheonVerona : A Sona sono stati aperti, per tutti i cittadini maggiorenni residenti nel comune, i termini per le candidature come… - dt_della_mancha : @fabio_sona @beren117 @vitalbaa Lo sappiamo tutti che non introduce il reato. Converrà che (quantomeno in linguaggi… -