F1 | George Russell “Il mio futuro? Non so ancora niente! Di sicuro avrò un motore Mercedes…”

Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, in arrivo nel corso del prossimo fine settimana, non solo segnerà l'esordio ufficiale della Qualifying Race del sabato ma, in maniera minore, potrebbe scrivere una pagina importante per quanto riguarda il mercato piloti. Secondo alcune voci, infatti, potrebbe già arrivare la notizia dell'ufficialità del passaggio di George Russell alla Mercedes, al fianco di Lewis Hamilton. Anche se il sette volte campione del mondo ha spinto, e sta ancora spingendo, per la conferma del suo vicino di box finlandese Valtteri Bottas, sembra che la scuderia di Brackley ...

