Usa: "Non serve una terza dose del vaccino anti-Covid". Fda e Cdc frenano Pfizer (Di venerdì 9 luglio 2021) Fda e Cdc frenano Pfizer sulla terza dose di vaccino anti-Covid. Con una mossa assolutamente insolita, le due agenzie Usa hanno emesso un comunicato per spiegare come in America per ora «non serve la... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 luglio 2021) Fda e Cdcsulladi. Con una mossa assolutamente insolita, le due agenzie Usa hanno emesso un comunicato per spiegare come in America per ora «nonla...

Advertising

repubblica : ?? Covid, Pfizer chiede il via libera per la terza dose. La risposta di Fda (ente regolatore Usa): 'Non serve' - MediasetTgcom24 : Vaccini, autorità Usa: 'Terza dose non è necessaria' #covid - ladyonorato : Meno male che ci sono ancora (pochi) giornali che informano senza filtrare le notizie: Il Tempo riporta il caso del… - Stalingrad1994 : @PaleaPauca @VoceIddio @EmaEuropeo In USA e Giappone ti sembra non ci sia il capitale finanziario? - BringMeTheBriga : Statevene dove siete per carità Chiesa non li usa i pronomi ed è omofobo pensa un po’ -