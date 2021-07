Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin il gioco è disponibile da oggi per Switch e PC (Di venerdì 9 luglio 2021) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin approda da oggi su Nintendo Switch e PC. Vi proponiamo il trailer di lancio in questa news Dopo mesi di clamore, numerosi trailer e una prova gratuita, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin di Capcom è ora disponibile per computer tramite Steam e Nintendo Switch. La storia segue la nascita di un mitico Rathalos noto come Razewing Ratha che si dice sia destinato a portare il mondo alla rovina. Come suo Rider, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 luglio 2021)2:ofapproda dasu Nintendoe PC. Vi proponiamo il trailer di lancio in questa news Dopo mesi di clamore, numerosi trailer e una prova gratuita,2:ofdi Capcom è oraper computer tramite Steam e Nintendo. La storia segue la nascita di un mitico Rathalos noto come Razewing Ratha che si dice sia destinato a portare il mondo alla rovina. Come suo Rider, ...

Advertising

SMARTCDKEYS_IT : ???? Una nuova avventura ti aspetta in MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN! Acquista qui: - Eurogamer_it : #MonsterHunterStories2WingsofRuin è finalmente disponibile su #Switch e #PC. - giochiscontati : Disponibile la demo di Monster Hunter Stories 2 e altri due titoli in free weekend #MonsterHunterStories2 #TheCrew2… - MaryEEvee_ : RT @PokeMillennium: Monster Hunter Stories 2: la versione fisica non richiederà download aggiuntivi Articolo di @MaryEEvee_ #PokemonMillenn… - PCGamingit : Monster Hunter Stories 2 - La Demo è disponibile su Steam - -