LIVE Djokovic-Shapovalov 7-6 7-5 2-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: terzo set in equilibrio (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Djokovic perde gli appoggi e scivola nel tentativo di scattare in avanti. 15-15 Servizio vincente al corpo di Shapovalov. 0-15 Profondissimo Djokovic, lento nello spostamento il canadese che sbaglia. 3-3 Djokovic ritrova la parità. 40-30 Doppio fallo di Djokovic. 40-15 Servizio e dritto a incrociare vincente di Djokovic. 30-15 Shapovalov spinge ma non sale a rete poi perde l’appoggio e il rovescio finisce in rete. 15-15 Prova ad essere aggressivo il canadese sulla seconda di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15perde gli appoggi e scivola nel tentativo di scattare in avanti. 15-15 Servizio vincente al corpo di. 0-15 Profondissimo, lento nello spostamento il canadese che sbaglia. 3-3ritrova la parità. 40-30 Doppio fallo di. 40-15 Servizio e dritto a incrociare vincente di. 30-15spinge ma non sale a rete poi perde l’appoggio e il rovescio finisce in rete. 15-15 Prova ad essere aggressivo il canadese sulla seconda di ...

