L’Europa approva la sorveglianza di massa delle persone. Accesso a mail e chat (Di venerdì 9 luglio 2021) Sia chiaro: il Parlamento Europeo ha autorizzato la sorveglianza di massa delle persone. Qui non c’entra essere europeisti o antieuropeisti, essere di destra o di sinistra, leggere la cosa in un modo o nell’altro. No. È un dato oggettivo derivante dal voto favorevole espresso in merito all’emanazione di un nuovo Regolamento che consentirà ai provider dei servizi di messaggistica di effettuare un controllo maggiormente intensificato sul contenuto delle chat svolte sulle proprie piattaforme, al fine di individuare potenziali contenuti pedopornografici e segnalare ipotesi di reato alle forze ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 luglio 2021) Sia chiaro: il Parlamento Europeo ha autorizzato ladi. Qui non c’entra essere europeisti o antieuropeisti, essere di destra o di sinistra, leggere la cosa in un modo o nell’altro. No. È un dato oggettivo derivante dal voto favorevole espresso in merito all’emanazione di un nuovo Regolamento che consentirà ai provider dei servizi di messaggistica di effettuare un controllo maggiormente intensificato sul contenutosvolte sulle proprie piattaforme, al fine di individuare potenziali contenuti pedopornografici e segnalare ipotesi di reato alle forze ...

sobchak69 : Posso capire l'intento contro un crimine inaccettabile e schifoso, ma, forse, si poteva fare meglio e diversamente.… - TTSItalia : #Mobilita. Il Parlamento europeo approva in via definitiva la seconda edizione del Meccanismo per collegare l’Europ… - TrasportiItalia : .@Europarl_IT approva la seconda edizione del Meccanismo per collegare l'Europa: 30 mld di finanziamenti europei pe… - dvbntd61 : @Fedoraquattroc2 @Gianmar26145917 Ma chi approva i vaccini? Per l'Europa c'è l'EMA. Chi dirige l'EMA? Biografia del… - albertomaldino : Farmaci contro il Covid, Europa e Usa lavorano sulle cure: L’UE approva le prime cinque terapie per Covid-19 e Bide… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa approva Agenzia europea per i medicinali: Il Parlamento europeo approva la sua posizione Panorama della Sanità