Autotrada A1 bloccata | Otto ore prigionieri nell' infermo delle code Autisti stremati

Firenze, 9 luglio 2021 - Imprigionati n ell'inferno di code, che si è creato dalle 22 di ieri sera a questa mattina sull' Autostrada del Sole per chiusura del traffico Calenzano - Barberino , c'erano ...Firenze, 9 luglio 2021 - Imprigionati n ell'inferno di code, che si è creato dalle 22 di ieri sera a questa mattina sull' Autostrada del Sole per chiusura del traffico Calenzano - Barberino , c'erano ...La testimonianza di Lorenzo Zagli, titolare dell'azienda Autotrasporti e depositi Srl. "Per la categoria danni economici ingenti. Senza considerare lo stress delle maestranze" ...Una chiusura notturna, che si è protratta fino alle 7 del mattino, ha mandato in tilt il nodo autostradale già gravato da varie criticità ...