Ritiro Inter, alla Pinetina presenti anche alcuni dirigenti (Di giovedì 8 luglio 2021) dirigenti alla Pinetina nel primo giorno di Ritiro Da oggi l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del campionato 2021/2022. Secondo quanto riportato dal Sky Sport, alla Pinetina erano presenti anche alcuni dirigenti per accogliere i giocatori e il nuovo allenatore. Oltre a Beppe Marotta, presente ieri nella conferenza di presentazione di Inzaghi, erano presenti anche Piero Ausilio e Dario Baccin. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 luglio 2021)nel primo giorno diDa oggi l’si è ritrovata ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del campionato 2021/2022. Secondo quanto riportato dal Sky Sport,eranoper accogliere i giocatori e il nuovo allenatore. Oltre a Beppe Marotta, presente ieri nella conferenza di presentazione di Inzaghi, eranoPiero Ausilio e Dario Baccin. L'articolo proviene da ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Ritiro Inter. Primo ad arrivare Cordaz, poi Sensi, Handanovic, Ranocchia, Gagliardini, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian… - SkySport : L'Inter di Inzaghi si raduna, primo giorno di ritiro. FOTO #SkySport #SerieA #Inter #SimoneInzaghi #Inzaghi - sportli26181512 : L'Inter di Inzaghi si raduna, primo giorno di ritiro. FOTO: È arrivato il tempo del raduno per l'Inter in vista del… - Rache_congiatu : RT @SoloEsclusivInt: L’arrivo di alcuni dei Campioni D’Italia per l’inizio del ritiro 21/22 ?????? ??: #Inter - InterFanTV : Il primo giorno di ritiro, anche a ranghi ridotti come è stato oggi per l'#Inter, è sempre un po' come il primo gio… -