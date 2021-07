Ragazze investite e uccise a Roma, 5 anni e 4 mesi in appello per Genovese (Di giovedì 8 luglio 2021) Cinque anni e quattro mesi per Pietro Genovese a processo con l’accusa di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia a Roma, costato la vita alle due studentesse sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La Corte d’Assise d’appello di Roma ha accolto la richiesta di concordato proposta dalla difesa del giovane, figlio del regista Paolo Genovese, e che ha avuto il consenso della procura generale. Con il concordato si chiude dunque la vicenda giudiziaria e la pena diventa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Cinquee quattroper Pietroa processo con l’accusa di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia a, costato la vita alle due studentesse sedicenni Gaia Von Freymann e Camillagnoli. La Corte d’Assise d’diha accolto la richiesta di concordato proposta dalla difesa del giovane, figlio del regista Paolo, e che ha avuto il consenso della procura generale. Con il concordato si chiude dunque la vicenda giudiziaria e la pena diventa ...

stefanociavatta : si chiude così il processo sulle due ragazze investite a Corso Francia, Pietro Genovese concorda in appello condann… - andreastoolbox : Ragazze investite in Corso Francia: Genovese concorda in appello 5 anni 4 mesi - Rai News - AltriMondiGazza : RT @Adnkronos: Sedicenni travolte e uccise in corso Francia, Pietro #Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi in appello. - giornaleradiofm : Approfondimenti: Morte investite: Genovese concorda in appello 5 anni 4 mesi: (ANSA) - ROMA, 08 LUG - Pietro Genove… - Adnkronos : Sedicenni travolte e uccise in corso Francia, Pietro #Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi in appello. -