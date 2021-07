Paziente invasa dalle formiche. Nursind: “Scagionati infermieri, non fu colpa loro”. (Di giovedì 8 luglio 2021) Non fu colpa degli infermieri. Andrea Bottega: “erano il capro espiatorio di un sistema sanitario che non funziona; formiche sul Paziente, responsabilità di altri”. “La corsa ad individuare il capro espiatorio, come purtroppo spesso accade in Italia, alla fine si arresta di fronte alla veridicità dei fatti e all’incontestabilità delle sentenze. Quella appena emessa dal Tribunale partenopeo dà ragione agli infermieri che avevano fatto ricorso contro l’Asl Napoli centro 1, anche se non sana il danno reputazionale subito dai lavoratori”. E’ quanto dichiarato da Andrea Bottega, segretario nazione del ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Non fudegli. Andrea Bottega: “erano il capro espiatorio di un sistema sanitario che non funziona;sul, responsabilità di altri”. “La corsa ad individuare il capro espiatorio, come purtroppo spesso accade in Italia, alla fine si arresta di fronte alla veridicità dei fatti e all’incontestabilità delle sentenze. Quella appena emessa dal Tribunale partenopeo dà ragione agliche avevano fatto ricorso contro l’Asl Napoli centro 1, anche se non sana il danno reputazionale subito dai lavoratori”. E’ quanto dichiarato da Andrea Bottega, segretario nazione del ...

