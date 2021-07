NB Aurora | sottoscritto accordo per acquistare il 30% di Comet

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – NB, quotata sul mercato MIV – Segmento Professionale e specializzata nell’acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, hacontratto che prevede che la controllata NBHoldings (direttamente o mediante una newco) acquisti il 30% del capitale sociale di. Le quote sarebbero acquisite dal socio unico BHF S.r.l. a fronte di un corrispettivo di circa 36 milioni di euro, comprensivo dei costi di transazione. L’investimento di NBinavverrà facendo integralmente riscorso a mezzi propri, sottolinea la ...

