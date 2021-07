Masantonio-sezione scomparsi, anticipazioni 9 luglio: due difficili casi (Di giovedì 8 luglio 2021) Continuano le vicende di Masantonio-sezione scomparsi che torna con la terza puntata domani 9 luglio su Canale 5 alle 21.20 circa. La trama relativa a questo appuntamento, rivelano che Elio ed il suo collega Riva avranno a che fare con due casi piuttosto complessi. La prima persona che cercheranno di ritrovare è un brillante fisico dalla maniacalità ossessiva che potrebbe essere sparito a causa di una rivoluzionaria equazione. La seconda persona è invece il sacerdote Don Giulio che potrebbe aver avuto una doppia vita. La sua scomparsa porterà alla ribalta un fantasma del passato di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 luglio 2021) Continuano le vicende diche torna con la terza puntata domani 9su Canale 5 alle 21.20 circa. La trama relativa a questo appuntamento, rivelano che Elio ed il suo collega Riva avranno a che fare con duepiuttosto complessi. La prima persona che cercheranno di ritrovare è un brillante fisico dalla maniacalità ossessiva che potrebbe essere sparito a causa di una rivoluzionaria equazione. La seconda persona è invece il sacerdote Don Giulio che potrebbe aver avuto una doppia vita. La sua scomparsa porterà alla ribalta un fantasma del passato di ...

