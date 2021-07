Love Is In The Air: La Verità Sulla Morte di Eda! (Di giovedì 8 luglio 2021) Anticipazioni Love Is In The Air: secondo alcune indiscrezioni, Eda avrebbe perso la vita nelle puntate turche. La giovane in realtà subisce soltanto un brutto incidente… Love Is In The Air è la soap turca che vede come protagonisti Eda e Serkan. I due fingono di essere fidanzati firmando un contratto. In questo modo Eda può riavere la sua borsa di studio, mentre Serkan fa ingelosire l’ex fidanzata Selin. La coppia però finisce per innamorarsi ed ultimamente erano circolate indiscrezioni secondo le quali non avrebbero avuto un lieto fine, perché Eda avrebbe perso la vita. Ecco cosa succede. Anticipazioni Love Is In The Air: l’incidente di ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 8 luglio 2021) AnticipazioniIs In The Air: secondo alcune indiscrezioni, Eda avrebbe perso la vita nelle puntate turche. La giovane in realtà subisce soltanto un brutto incidente…Is In The Air è la soap turca che vede come protagonisti Eda e Serkan. I due fingono di essere fidanzati firmando un contratto. In questo modo Eda può riavere la sua borsa di studio, mentre Serkan fa ingelosire l’ex fidanzata Selin. La coppia però finisce per innamorarsi ed ultimamente erano circolate indiscrezioni secondo le quali non avrebbero avuto un lieto fine, perché Eda avrebbe perso la vita. Ecco cosa succede. AnticipazioniIs In The Air: l’incidente di ...

Advertising

share_the_love_ : RT @scvrpion: ??WOMP FOLLOW TRICK?? Retweet se vuoi aumentare i tuoi followers segui tutti quelIi che ritwittano segui quelli che ti seguira… - almalibrevi : sto guardando love in the air su Italia uno, mi sto azzeccando troppo raga - film_wurm : RT @shivani_1970: 2CELLOS - Il Libro Dell' Amore (The Book of Love) feat. Zucchero [OFFICI... - infoitcultura : Love is in the air anticipazioni 8 luglio: la decisione di Ferit - 4R2roll8y : RT @jamesanothers: @MarieDChevalier @MariadeliaSofia @Umadlpisani @Sachin55476477 @mothballwriting @4R2roll8y @Camille_Jeann @Number__47__… -