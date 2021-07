Commissione Pari Opportunità, Guerrini: centri anziani strumento di aiuto (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Il numero 1522 è un presidio antiviolenza molto importante. Roma Capitale sul suo sito ha come unici due link esterni all’Amministrazione proprio l’1522 e l’app Youpol per la delicatezza e importanza che essi rappresentano.” “I centri anziani sono considerati per abitudine come soli punti d’incontro di svago e socializzazione, ma possono diventare strumenti di aiuto per i cittadini. Si potrebbe pensare ad incontri con esperti delle Forze dell’ordine per formare e sensibilizzare”. Lo ha detto la presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità, Gemma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Il numero 1522 è un presidio antiviolenza molto importante. Roma Capitale sul suo sito ha come unici due link esterni all’Amministrazione proprio l’1522 e l’app Youpol per la delicatezza e importanza che essi rappresentano.” “Isono considerati per abitudine come soli punti d’incontro di svago e socializzazione, ma possono diventare strumenti diper i cittadini. Si potrebbe pensare ad incontri con esperti delle Forze dell’ordine per formare e sensibilizzare”. Lo ha detto la presidente dellacapitolina, Gemma ...

