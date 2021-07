Von der Leyen avvisa Orban: 'Contraddice i valori fondamentali, pronti ad aprire la procedura' (Di mercoledì 7 luglio 2021) La vergognosa presa di posizione di Orban contro i diritti Lgbt non passerà inosservata, con la possibile fermata dei 7 miliardi del Recovery Plan da parte dell'Ue. "La nuova legge ungherese dice tra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 luglio 2021) La vergognosa presa di posizione dicontro i diritti Lgbt non passerà inosservata, con la possibile fermata dei 7 miliardi del Recovery Plan da parte dell'Ue. "La nuova legge ungherese dice tra ...

