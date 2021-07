Sconcerti | è stata una partita grandiosa e sbagliata | ormai storica

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Èuna, ma quando siamo andati ai rigori mi sono sentito sicuro. Mancini piace alla fortuna, ha qualche cosa di sorpreso e femminile che lo rende universale. La fortuna non ci ha aiutato, siamo noi che l’abbiamo sedotta”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera. “La Spagna ha giocato meglio, èmolto più squadra”. L’Italia ha “solo sofferto un avversario che conosce il calcio meglio di noi, ma non ci è stato superiore”. Alla vigiliaaveva ammonito: la difficoltà ...

Corriere della Sera

La Spagna ha giocato meglio , èmolto più squadra, se volete parliamo di tattica ma di vero non è successo niente. Ha deciso un rigore dopo due ore di gioco, una piuma nell'aria che sposta la ...È semprerimontata. Come si può giocare per batterla? Giocando intensamente a centrocampo, soprattutto Barella su Pedri e Verratti su Koke . Riconquistare il pallone a metà campo nella tela dei ...Mario Sconcerti, una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, ha commentato la vittoria dell'Italia contro la Spagna. L'Italia ha battuto la Spagna ai calci di rigore e approda alla ...Mario Sconcerti, una delle prime firme del giornalismo sportivo italiano, si è proiettato alla gara tra l'Italia e la Spagna.