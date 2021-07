Passenger Locator Form 2021, modulo obbligatorio per viaggi Ue: come ottenerlo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non solo Green Pass, chi viaggia all’estero quest’estate deve prepararsi a esibire un altro documento obbligatorio e richiesto dalle autorità dei paesi di arrivo: il EU Passenger Locator Form europeo. Non lasciamoci spaventare dal termine inglese, si tratta di un modulo che funge da “localizzatore”, con tutti i dati di contatto dei viaggiatori, utilizzato dalle Autorità sanitarie in caso di contagio da malattia infettiva, contratto a bordo dei mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni). Dovrà essere mostrato in caso di controllo insieme al Green Pass europeo. Per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non solo Green Pass, chia all’estero quest’estate deve prepararsi a esibire un altro documentoe richiesto dalle autorità dei paesi di arrivo: il EUeuropeo. Non lasciamoci spaventare dal termine inglese, si tratta di unche funge da “localizzatore”, con tutti i dati di contatto deiatori, utilizzato dalle Autorità sanitarie in caso di contagio da malattia infettiva, contratto a bordo dei mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni). Dovrà essere mostrato in caso di controllo insieme al Green Pass europeo. Per ...

