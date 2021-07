More Than Jazz con gli Aires Tango. 8 luglio a Udine (Di mercoledì 7 luglio 2021) I tratti della melodia tangueira mescolati a quelli tipici dell’improvvisazione Jazzistica. Il risultato è una sorta di Tango “trattato”, dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie e i ritmi che lo animano, ma meno vincolato dai canoni del Tango tradizionale e perciò terreno fertile per un’improvvisazione d’ispirazione Jazz. Sono gli ingredienti dello straordinario concerto in programma domani, 8 luglio, alle 21.30 in piazza Libertà a Udine degli Aires Tango, secondo appuntamento di More Than ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 luglio 2021) I tratti della melodia tangueira mescolati a quelli tipici dell’improvvisazioneistica. Il risultato è una sorta di“trattato”, dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie e i ritmi che lo animano, ma meno vincolato dai canoni deltradizionale e perciò terreno fertile per un’improvvisazione d’ispirazione. Sono gli ingredienti dello straordinario concerto in programma domani, 8, alle 21.30 in piazza Libertà adegli, secondo appuntamento di...

