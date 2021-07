GameStop apre il suo server Discord

(Di mercoledì 7 luglio 2021)ha aperto une, con sorpresa di nessuno, attualmente è un caos totale. Il, il suo bot e i moderatori sono probabilmente sopraffatti dall'afflusso di nuovi utenti. Al momento, gli unici canali LFG accessibili includono Apex Legends, Call of Duty, Destiny 2, Fortnite, Overwatch, Rocket League e World of Warcraft. Leggi altro...

i preordini di entrambe le colorazioni della nuova console Nintendo Switch modello OLED, al prezzo di 349,98 Euro con data di uscita fissata per l'8 ottobre, Le scorte potrebbero essere ...... a quel punto siun ventaglio di opzioni. La prima è premere A una volta per un colpo senza ... I più letti adesso Xbox Series X acquistabile suma solo in bundle Meglio di niente? ...