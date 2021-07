Austria, un pitone di 2 metri spunta dal water: 65enne morso ai genitali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Austria, un pitone spunta dal water: uomo morso ai genitali Un uomo è stato morso ai genitali da un pitone di circa due metri, mentre era seduto sul water della sua abitazione: l’incredibile vicenda è avvenuta a Graz, in Austria, con il 65enne che, fortunatamente, se l’è cavata solo con qualche ferita lieve. Secondo quanto ricostruito dal The Guardian, l’uomo si era appena seduto sul water del suo bagno quando ha sentito una sorta di pizzicotto nell’area ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021), undal: uomoaiUn uomo è statoaida undi circa due, mentre era seduto suldella sua abitazione: l’incredibile vicenda è avvenuta a Graz, in, con ilche, fortunatamente, se l’è cavata solo con qualche ferita lieve. Secondo quanto ricostruito dal The Guardian, l’uomo si era appena seduto suldel suo bagno quando ha sentito una sorta di pizzicotto nell’area ...

