Venerdì a Roma l’ultimo saluto a Raffaella Carrà Domani il corteo per le vie della Capitale e la camera ardente in Campidoglio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 luglio 2021) Si svolgeranno9 luglio, alle 12, a, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del, i funerali di. Ma le celebrazioni di addio alla grande signoraTv e dello spettacolo italiano, scomparsa ieri all’età di 78 anni, cominceranno già, alle 16, con la partenza delfunebre da via Nemea, dove laviveva. Ilfarà diverse tappe, nelle quali si fermerà un minuto per il pubblicoall’artista. Prima presso l’Auditorium ...