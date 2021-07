Scontro tra due auto sulla Firenze - Mare: tre feriti. Chiusa temporaneamente la corsia (Di martedì 6 luglio 2021) Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale questa sera (6 luglio) poco dopo le 20 in autostrada A11, in direzione Pistoia al chilometro 21. Due le autovetture coivolte che, per motivi ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 luglio 2021) Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale questa sera (6 luglio) poco dopo le 20 instrada A11, in direzione Pistoia al chilometro 21. Due levetture coivolte che, per motivi ...

Advertising

Linkiesta : L’Avvocato del popolo si è perso tra i cavilli. Dalla scelta di andare allo scontro frontale con Renzi confidando… - SkyTG24 : È scontro tra #ChiaraFerragni e Matteo Renzi sul #DdlZan - imnenechan : RT @jnkyjm: [ #Weverse ] 06.07.21 -army: “questo è uno scontro che vedremo tra non molto, non importa chi vincerà o chi perderà, io sono d… - Alyyyy__y : RT @jnkyjm: [ #Weverse ] 06.07.21 -army: “questo è uno scontro che vedremo tra non molto, non importa chi vincerà o chi perderà, io sono d… - zazoomblog : Ddl Zan nessun accordo in maggioranza: il Senato vota il 13 luglio. Duro scontro tra Salvini e Letta - #nessun… -