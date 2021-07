Scontro in galleria tra 2 auto e un tir. Morti due ragazzi di 24 e 33 anni, illesi due bambini (Di martedì 6 luglio 2021) Gravissimo incidente stradale nelle prime ore di martedì 6 luglio nel tratto lucano dell’autostrada A2, nei pressi del raccordo con la A3 Salerno-Reggio Calabria, tra Lauria e Lagonegro, nel territorio di Nemoli, in provincia di Potenza. Il bilancio dello Scontro è pesante: due giovani Morti e quattro persone ricoverate in ospedale. Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta del Mezzogiorno, nell’incidente – che ha coinvolto un veicolo pesante e due auto – sono rimaste ferite anche altre quattro persone. Secondo quanto si è appreso, le vittime, di origini pugliesi, avevano 33 e 24 anni. Per cause in fase ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Gravissimo incidente stradale nelle prime ore di martedì 6 luglio nel tratto lucano dell’strada A2, nei pressi del raccordo con la A3 Salerno-Reggio Calabria, tra Lauria e Lagonegro, nel territorio di Nemoli, in provincia di Potenza. Il bilancio delloè pesante: due giovanie quattro persone ricoverate in ospedale. Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta del Mezzogiorno, nell’incidente – che ha coinvolto un veicolo pesante e due– sono rimaste ferite anche altre quattro persone. Secondo quanto si è appreso, le vittime, di origini pugliesi, avevano 33 e 24. Per cause in fase ...

