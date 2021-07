Premio Carducci | Mancinelli | Bertoni e Deidier i finalisti della 65edizione 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) (Lucca) - La cerimonia finale in piazza Duomo sarà come sempre un evento. "La poesia tornerà a dialogare con la danza, con il canto e naturalmente con la scultura di cui Pietrasanta è la capitale mondiale. Il temarinascita prenderà il posto finalmente del buio, del silenzio e del dolore dei mesi che speriamo esserci lasciati alle spalle - ha anticipato Cipriani - Ci sarà spazio per giovani artisti emergenti e per i poeti dilettanti che abbiamo coinvolto attraverso una selezione fuori concorso. Avranno l'opportunità di leggere le loro opere di fronte al pubblico e ai. La poesia appartiene a tutti. È un canale espressivo che non deve avere ...