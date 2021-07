Perché la decisione Ue di vietare le gabbie negli allevamenti è un passo storico (Di martedì 6 luglio 2021) (di Chiara Caprio, Responsabile Comunicazione di Animal Equality Italia) Sporcizia, malattie, sofferenza e stress. La vita di oltre 300 milioni di animali in tutta Europa ogni giorno è fatta di impedimento fisico estremo e condizioni igienico-sanitarie terribili dovute proprio a uno dei metodi di allevamento più crudeli mai concepiti: le gabbie. Ma il 30 giugno la Commissione europea ha scelto di adottare una decisione storica: vietare entro il 2027 l’uso delle gabbie all’interno degli allevamenti. Attraverso un’eliminazione graduale ma totale a partire da una proposta legislativa da formulare entro il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) (di Chiara Caprio, Responsabile Comunicazione di Animal Equality Italia) Sporcizia, malattie, sofferenza e stress. La vita di oltre 300 milioni di animali in tutta Europa ogni giorno è fatta di impedimento fisico estremo e condizioni igienico-sanitarie terribili dovute proprio a uno dei metodi di allevamento più crudeli mai concepiti: le. Ma il 30 giugno la Commissione europea ha scelto di adottare unastorica:entro il 2027 l’uso delleall’interno degli. Attraverso un’eliminazione graduale ma totale a partire da una proposta legislativa da formulare entro il ...

