Inghilterra-Danimarca, Shaw: “Non voglio che finisca ora, speriamo di arrivare in finale” (Di martedì 6 luglio 2021) Il difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, Luke Shaw, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca, ha concesso un’intervista alla Uefa: “I complimenti di Roberto Carlos? Non potevo crederci, ad essere onesto. All’inizio non pensavo davvero che fosse lui, poi ho cliccato e ho visto che mi aveva messo il ‘segui’. Appena ho avuto la certezza l’ho inviato alla mia ragazza e ai miei amici. Ero semplicemente felicissimo. Contro l’Ucraina ho fatto due assist ma penso che la mia prestazione sarebbe potuta essere migliore. Sono sempre esigente con me stesso. Sterling? Capisco i suoi movimenti, sta funzionando ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Il difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, Luke, alla vigilia della semidi Euro 2020 contro la, ha concesso un’intervista alla Uefa: “I complimenti di Roberto Carlos? Non potevo crederci, ad essere onesto. All’inizio non pensavo davvero che fosse lui, poi ho cliccato e ho visto che mi aveva messo il ‘segui’. Appena ho avuto la certezza l’ho inviato alla mia ragazza e ai miei amici. Ero semplicemente felicissimo. Contro l’Ucraina ho fatto due assist ma penso che la mia prestazione sarebbe potuta essere migliore. Sono sempre esigente con me stesso. Sterling? Capisco i suoi movimenti, sta funzionando ...

Advertising

CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - sportface2016 : #Euro2020 | #InghilterraDanimarca, le dichiarazioni del terzino inglese Luke #Shaw - sportli26181512 : Domani Inghilterra-Danimarca, capitan Kjaer: 'In viaggio verso Wembley': Simon Kjaer, difensore del Milan e capitan… - auxhabit : ora immaginate louis sicurissimo che l'Inghilterra arrivi in finale, si compra i biglietti prima e alla fine la finale sarà italia-danimarca - _az_zurra_ : @_non_rompere che partita? inghilterra e danimarca? se sbaglio perdonami HAHAHAHA -