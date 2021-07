Giochi, Durigon: ‘In manovra 2022 soluzioni su proroghe concessioni’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Con la prossima legge finanziaria si potrà ”dare un quadro generale anche alle famose concessioni” sui Giochi, che sarà ”un tema per combattere l’illegalità”. Le concessioni ”devono essere sicuramente rinnovate e spostate più avanti. Avremo un dibattito forte ma credo che in finanziaria troveremo queste soluzioni”. Lo afferma il sottosegretario al ministero dell’Economia, Claudio Durigon, intervenendo al rapporto curato dalla Luiss business school e da Ipso ‘Il gioco in Italia, tra legalita’ e illegalita’. Parlando delle ”famose proroghe scadute o in scadenza” il sottosegretario spiega che ”il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Con la prossima legge finanziaria si potrà ”dare un quadro generale anche alle famose concessioni” sui, che sarà ”un tema per combattere l’illegalità”. Le concessioni ”devono essere sicuramente rinnovate e spostate più avanti. Avremo un dibattito forte ma credo che in finanziaria troveremo queste”. Lo afferma il sottosegretario al ministero dell’Economia, Claudio, intervenendo al rapporto curato dalla Luiss business school e da Ipso ‘Il gioco in Italia, tra legalita’ e illegalita’. Parlando delle ”famosescadute o in scadenza” il sottosegretario spiega che ”il ...

