Carolina Marconi si è rasata i capelli a zero: “È stata una liberazione” (Di martedì 6 luglio 2021) Carolina Marconi affronta con il sorriso un nuovo step della sua malattia, il tumore al seno che a causa dei cicli di chemioterapia le ha comportato la perdita dei capelli. Così da un caschetto sbarazzino di appena pochi giorni prima, l’ex gieffina ha deciso di passare completamente alla testa rasata: macchinetta alla mano si è ripresa con il suo smartphone durante il cambio di look e ha pubblicato il video su Instagram. Carolina, che non ha mai perso la gioia di vivere nonostante la malattia, ha dato ai suoi fan un grande esempio di positività: “Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)affronta con il sorriso un nuovo step della sua malattia, il tumore al seno che a causa dei cicli di chemioterapia le ha comportato la perdita dei. Così da un caschetto sbarazzino di appena pochi giorni prima, l’ex gieffina ha deciso di passare completamente alla testa: macchinetta alla mano si è ripresa con il suo smartphone durante il cambio di look e ha pubblicato il video su Instagram., che non ha mai perso la gioia di vivere nonostante la malattia, ha dato ai suoi fan un grande esempio di positività: “Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i ...

