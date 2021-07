Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa debole con ordini Germania, Milano -0,45%: Futures Usa in rosso, sprint greggio e metalli, auto deboli - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Borsa: Milano fiacca (-0,05%), giù Mediobanca, sprint Saipem. Spread scende a 100,9 punti, rialzo greggio favorisce anch… - ansa_economia : Borsa: Milano fiacca (-0,05%), giù Mediobanca, sprint Saipem. Spread scende a 100,9 punti, rialzo greggio favorisce… - CamunoNet : Borsa: Milano fiacca (-0,05%), giù Mediobanca, sprint Saipem - CorriereQ : Borsa: Milano fiacca (-0,05%), giù Mediobanca, sprint Saipem -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Andamento negativo per ladinella seconda seduta della settimana. Come da attese, il Ftse Mib ha messo a segno un'apertura di contrattazioni tinta di rosso anche a causa dell'assenza di spunti da Wall Street (...Va detto " chiarisce il leader sindacale " che senza il parere favorevole del tribunale disi sarebbe consumato un vero e proprio disastro le cui immediate conseguenze le avrebbero pagate i ...Procedono in calo le principali borse europee dopo l'inatteso calo degli ordini di fabbrica in Germania a maggio (-3,7%). Francoforte cede lo 0,62%, Parigi lo 0,5%, Milano lo 0,45%, Madrid lo 0,33%, e ...(Teleborsa) - Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,23% alle 10.30 e continua le contrattazioni a 25.381,66 punti.