Beautiful | trama 6 luglio 2021 | Ridge e Shauna si baciano

(Di martedì 6 luglio 2021) Anticipazionioggi 6con il colpo di scena che tutti stavano aspettando: come reagirà Brooke alla verità? Eric racconta la verità a Brooke Nuova puntataoggi 5con una verità che cambierà di sicuro il modo di pensare dei protagonisti. Bill ha bussato alla porta di Brooke per consolarla e per dirle che forse tra loro potrebbe esserci ancora qualcosa di bello. La Logan ha cercato di far capire allo Spencer che quanto è accaduto sia sbagliato, non solo per il male che hanno fatto ama anche per Katie - che si rifiuta di perdonare e parlare con ...

Advertising

broslingronny : sicuramente una trama più avvincente di beautiful #TemptationIsland - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #6luglio - uhhuhherfanspag : RT @redazionetvsoap: #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #6luglio - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #6luglio - infoitcultura : Brave and Beautiful approda su Canale 5: Trama, Cast e Curiosità sulla nuova Soap -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 5 luglio: Serkan ammanetta Eda! BRAVE AND, LADELLA SOAP OPERA TURCA Cesur Alemdarolu torna nella sua città natale, Korluda, un piccolo ...... la seconda nomination è arrivata proprio per il suo ruolo in "Brave and" e che nel 2017, ... LaCesur Alemdarolu è un giovane ostinato e temerario, disposto a tutto pur di soddisfare la ...Cesur torna a Korludag, un piccolo paese fuori Istanbul con una missione: vendicarsi di Tahsin a causa della loro inimicizia familiare. Brave and Beautiful andrà in onda su Canale 5 da lunedì 5 luglio ...Qual è il piano di Cesur in Brave and Beautiful? Scopri cosa succede nelle prossime puntate della soap opera turca in onda dal 5 luglio 2021.