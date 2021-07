Wimbledon 2021: Sonego Federer, orario, dove seguire l’incontro in Tv e in streaming (Di lunedì 5 luglio 2021) Wimbledon 2021, via al programma degli ottavi di finale. Entra nel vivo il torneo inglese che già oggi proporrà incontri interessanti dai quali inizieremo a scoprire gli abbinamenti dei quarti. Oggi saranno peraltro due gli italiani in campo. E con loro tanti “big” del circuito tra cui Djokovic, Zverev e Roger Federer con quest’ultimo atteso proprio dall’azzurro Lorenzo Sonego. Questo il programma di oggi, lunedì 5 luglio 2021. Wimbledon 2021: il programma di oggi lunedì 5 luglio 2021 per il femminile Nel femminile, con gli incontri anche qui validi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021), via al programma degli ottavi di finale. Entra nel vivo il torneo inglese che già oggi proporrà incontri interessanti dai quali inizieremo a scoprire gli abbinamenti dei quarti. Oggi saranno peraltro due gli italiani in campo. E con loro tanti “big” del circuito tra cui Djokovic, Zverev e Rogercon quest’ultimo atteso proprio dall’azzurro Lorenzo. Questo il programma di oggi, lunedì 5 luglio: il programma di oggi lunedì 5 luglioper il femminile Nel femminile, con gli incontri anche qui validi per ...

Advertising

SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - Gazzetta_it : Allenamento e risate. #Berrettini e #Sonego, l'Italia sogna con i gemelli del tennis #Wimbledon - CorriereCitta : Wimbledon 2021: Sonego Federer, orario, dove seguire l’incontro in Tv e in streaming - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Allenamento e risate. #Berrettini e #Sonego, l'Italia sogna con i gemelli del tennis #Wimbledon - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il tifo di Panatta: 'Vai Berrettini, finale possibile. Sonego, credici!' #Wimbledon -