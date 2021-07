Raptor | Call of the Shadows ora è giocabile gratis anche da browser – Notizia – ms-dosVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 5 luglio 2021) Lo sparatutto classicoof theè oravia, sempre in forma completamente gratuita.. Lo sparatutto classicoof theè oravia, naturalmente sempre. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un titolo pubblicato nel 1994 che fece scalpore per le sue qualità tecniche. Il PC allora faticava ancora un po’ a gestire lo scrolling (se le cose erano enormemente migliorate ...

Ultime Notizie dalla rete : Raptor Call

Multiplayer.it

