Raffaella Carrà non aveva figli, ma 130mila adozioni a distanza grazie al suo... "Amore" (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà non aveva figli. Anzi, no: «Di figli - spiega la Fondazione Amici dei bambini (Aibi) - ne aveva migliaia». Si tratta dei «130 mila circa, che hanno avuto la possibilità di una adozione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 luglio 2021)non. Anzi, no: «Di- spiega la Fondazione Amici dei bambini (Aibi) - nemigliaia». Si tratta dei «130 mila circa, che hanno avuto la possibilità di una adozione...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - FloraPiachica : RT @darkap89: Persino La1 in Spagna ha cambiato la prima serata per un omaggio a Raffaella Carrà: loro avranno in onda 'Viaje al centro de… - zazoomblog : Raffaella Carrà la malattia che l’ha uccisa in pochi mesi - #Raffaella #Carrà #malattia #uccisa -