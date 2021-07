(Di lunedì 5 luglio 2021)- Uli, ex allenatore del Grasshoppers ed ex tecnico di, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per dire la sua opinione sul giocatore svizzero e su un suo eventuale futuro in: "...

Advertising

CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : Napoli, Uli Forte: 'Vedrei bene Zakaria con Fabian in azzurro': L'ex tecnico del giocatore: 'E' un box-to-box. All'… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Uli

Corriere dello Sport

Forte , ex allenatore del Grasshoppers ed ex tecnico di Zakaria , è intervenuto a Radio Kiss Kiss per dire la sua opinione sul giocatore svizzero e su un suo eventuale futuro in azzurro: "...Pay the Ghost , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico, thriller del 2016 diEdel, con ... Doppio shock (serie film tv), in onda alle 21.10 su Top Crime The Real Housewives di(docu - ...