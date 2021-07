Lady Amelia Windsor | «la più bella del reame» | cerca un fidanzato sulla «Tinder dei Vip»

(Di lunedì 5 luglio 2021) La venticinquenne Lady Amelia Windsor, «la più bella della famiglia reale» secondo Tatler, per trovare un fidanzato si sarebbe iscritta a Raya, l‘app di dating così esclusiva da essere ribattezzata «la Tinder dei Vip» (tra i suoi iscritti in passato avrebbe contato anche Harry Styles, oggi legato a Olivia Wilde). Lo rivela il Daily Mail. Secondo il quotidiano britannico, la nipote della principessa Diana, nonché quarantunesima in linea di successione al trono britannico, si sarebbe affidata all’app «dopo la fine della relazione con un ragazzo italiano».

