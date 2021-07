Fino all'ultimo Bancomat (Di lunedì 5 luglio 2021) Ormai non ci facciamo più caso, ma il nostro portafoglio è stato investito da una piccola rivoluzione: sempre più spesso al posto della banconota estraiamo la tessera del Bancomat per fare acquisti al supermercato, nei negozi e perFino al bar. Merito dell'introduzione dei pagamenti contactless e dell'operazione Cashback, che ha dato una spinta all'uso del sottile rettangolo di plastica. Ma forse c'entra anche la difficoltà a procurarsi il contante, visto che gli sportelli per i prelievi (gli Atm) sono sempre di meno: erano 50.618 nel 2015 e ora sono circa 46 mila. Sta di fatto che il nostro rapporto quotidiano con il denaro sta cambiando e molte novità ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 luglio 2021) Ormai non ci facciamo più caso, ma il nostro portafoglio è stato investito da una piccola rivoluzione: sempre più spesso al posto della banconota estraiamo la tessera delper fare acquisti al supermercato, nei negozi e peral bar. Merito dell'introduzione dei pagamenti contactless e dell'operazione Cashback, che ha dato una spinta all'uso del sottile rettangolo di plastica. Ma forse c'entra anche la difficoltà a procurarsi il contante, visto che gli sportelli per i prelievi (gli Atm) sono sempre di meno: erano 50.618 nel 2015 e ora sono circa 46 mila. Sta di fatto che il nostro rapporto quotidiano con il denaro sta cambiando e molte novità ...

