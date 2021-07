Roma, ancora un incendio devastante in via della Marcigliana: a fuoco ettari di boscaglia (Di domenica 4 luglio 2021) ancora un grosso incendio ha colpito la vegetazione di via della Marcigliana: le fiamme sono divampate questa sera, intorno alle 19:00, all’altezza del civico 532. A causa del vento le fiamme si sono rapidamente propagate nella boscaglia, fino a sfiorare un casale. Sul posto sono intervenute rapidamente tantissime associazioni di protezione civile e carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono stata alquanto complicate, in quanto l’area colpita era difficile da raggiungere. Dopo circa un’ora è giunto sul posto un elicottero regionale che ha eseguito 3 lanci di acqua per poter spegnere le fiamme nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021)un grossoha colpito la vegetazione di via: le fiamme sono divampate questa sera, intorno alle 19:00, all’altezza del civico 532. A causa del vento le fiamme si sono rapidamente propagate nella, fino a sfiorare un casale. Sul posto sono intervenute rapidamente tantissime associazioni di protezione civile e carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono stata alquanto complicate, in quanto l’area colpita era difficile da raggiungere. Dopo circa un’ora è giunto sul posto un elicottero regionale che ha eseguito 3 lanci di acqua per poter spegnere le fiamme nei ...

Advertising

gualtierieurope : Ancora una volta la @RegioneLazio interviene per aiutare #Roma, sepolta dai rifiuti a causa dell’incapacità di ques… - fattoquotidiano : C’è una discarica alle porte di Roma che ha ancora spazio per 250mila tonnellate di rifiuti e che non può essere ch… - jonifrancesco : @RiganteLeonardo È possibile dire a Marco Bellocchio di fare qualche ripresa anche a Via Mattia Battistini? Oppure,… - CorriereCitta : Roma, ancora un incendio devastante in via della Marcigliana: a fuoco ettari di boscaglia - ReTwitStorm_ita : RT @Lawrence5688: -